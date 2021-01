Officiel - Krépin Diatta s'engage avec l'AS Monaco !

La rumeur courait depuis ce matin et c'est désormais officiel Krépin Diatta (21 ans) est un joueur de l'AS Monaco. Le club de la Principauté vient d'annoncer l'arrivée de l'ailier sénégalais jusqu'en juin 2025. Comme évoqué plus tôt dans la journée, le Lion de la Téranga rejoint le Rocher en provenance du Club Bruges contre 16 millions d'euros échelonnés en cinq ans.

"À l’image de ses qualités de percussion, de dynamisme, de ses aptitudes dans la finition mais aussi de sa polyvalence et de son expérience internationale en dépit de son jeune âge, Krépin réunit de nombreux atouts qui lui permettront de s’intégrer au style de jeu moderne prôné par Niko. L’arrivée de Krépin s’inscrit dans la volonté du club d’élever un peu plus encore le niveau qualitatif du groupe pour cette saison et de continuer à bâtir sur le long terme", a déclaré le directeur sportif Paul Mitchell dans un communiqué publié par l'ASM.