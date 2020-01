Officiel - Kurzawa quitte la L1

Non utilisé par Luka Elsner, Rafal Kurzawa (26 ans) quitte l'Amiens SC, où il était arrivé à l'été 2018 en provenance du Górnik Zabrze (Pologne). Le milieu de terrain international polonais (7 sélections avec les A), encore lié à la formation picarde jusqu'en 2021, prend la direction du Danemark et du club de Esbjerg FB, via un prêt jusqu'au 30 juin 2020. Ledit prêt est assorti d'une option d'achat dont le montant n'a pas été communiqué.

Le milieu de terrain Polonais de l'Amiens SC, Rafal Kurzawa, est prêté jusqu’au 30 juin 2020 au club de Esbjerg FB (1ère division danoise) avec option d’achat.



Tout l'Amiens SC lui souhaite le meilleur pour cette fin de saison ! pic.twitter.com/TQCLWhw4Mh — Amiens SC (@AmiensSC) January 26, 2020