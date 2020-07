Officiel - Kylian Mbappé forfait pour PSG-Atalanta !

La mauvaise nouvelle est confirmée. Lourdement touché à la cheville droite lors de finale de la Coupe de France remportée face à l'AS Saint-Etienne (1-0, résumé et notes), vendredi soir, Kylian Mbappé a passé des examens médicaux complémentaires ce lundi afin de connaître l'évolution de sa blessure. Lesdits examens, dont un bilan d’imagerie, confirment une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire externe.

L'attaquant international français (34 sélections et 13 buts avec les Bleus) devra observer trois semaines de convalescence et de soins avant d'envisager une reprise. Il est donc forfait pour la finale de la Coupe de la Ligue face à l'Olympique Lyonnais, ce vendredi soir, et également, sauf miracle, pour le quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame, programmé le mercredi 12 août prochain à Lisbonne (21 heures).