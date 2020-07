Officiel - L'AC Milan prolonge finalement Stefano Pioli

Alors qu'une rumeur circulait ces derniers mois autour de l'arrivée de Ralf Rangnick (61 ans) au poste d'entraîneur à l'AC Milan, à la place Stefano Pioli (54 ans), il semblerait que les bons résultats du technicien actuel (7 victoires, 2 nuls depuis la reprise) aient changé la donne. En effet, le club lombard a prolongé son entraîneur de deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2022.

La formation italienne, qui a annoncé la nouvelle a également partagé la satisfaction de Pioli : "je suis heureux et fier de la confiance que me témoigne l'AC Milan. (...) Nous devons être concentrés et déterminés, être unis et ne faire qu'un sur le terrain. Nous sommes au début d'un chemin extraordinaire".