Officiel - L'Ajax a bouclé l'arrivée d'un jeune brésilien

Comme cela était pressenti, l'Ajax Amsterdam s'est offert le jeune ailier brésilien Antony (19 ans). Actuellement joueur de São Paulo, il s'est engagé en faveur du club amstellodamois pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2025. Pour boucler cette opération, l'Ajax a dû débourser un peu plus de 15 millions d'euros auxquels peuvent s'ajouter 6 millions d'euros de bonus. Le joueur arrivera en juillet prochain et aura la lourde tâche de faire oublier Hakim Ziyech, qui s'envolera, lui, pour Londres où il rejoindra Chelsea.

Welcome to your future, 𝙰𝚗𝚝𝚘𝚗𝚢. 🇧🇷#AntonyTheStory