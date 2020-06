Officiel - L'Ajax prolonge sa pépite Ryan Gravenberch

Arrivé à l'Ajax Amsterdam en 2010, à seulement 8 ans, Ryan Gravenberch est l'un des plus grands espoirs de la formation batave. Le milieu de terrain de 18 ans, qui compte 12 apparitions cette saison pour 3 buts, vient de prolonger son contrat avec son club formateur ! En effet, il a rempilé jusqu'en juin 2023 avec l'Ajax, qui a annoncé la nouvelle ce matin en présentant le nouveau maillot extérieur du club.

