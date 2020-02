Officiel - L'ancien niçois Nemanja Pejcinovic retourne en Serbie

Le mercato hivernal n'est pas terminé pour tout le monde. En Serbie, le FK Vozdovac a profité des derniers jours du marché des transferts pour renforcer sa défense. L'actuel sixième du championnat serbe a annoncé vendredi la signature d'un ancien pensionnaire de Ligue 1, le Serbe Nemanja Pejcinovic.

A 32 ans, le natif de Kragujevac retourne au pays, dix ans après son départ du FK Rad Belgrade. Il avait d'ailleurs quitté le club de la capitale pour s'engager en faveur de l'OGC Nice où il a passé 4 ans entre 2010 et 2014. Par la suite, il est passé par le Lokomotiv Moscou et le CC Yatai, en Chine. Il était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec le club chinois en février 2019.

N E M A NJ A



P E J Č I N O V I Ć



J E



N O V I



I G R A Č



V O Ž D O V C A ❗❗❗



Gasi prelazni rok, obrnuli smo ga, to je to, motaj kablove 🔥💣🐉⬇️https://t.co/saK4cSWfEe pic.twitter.com/zmurGgpRTD