Officiel - L'Arabie Saoudite abandonne le projet de rachat de Newcastle

Comme pressenti ces derniers jours, Newcastle ne passera pas sous pavillon saoudien. En effet, le rachat des Magpies, qui font l'objet d'un intérêt concret du Fonds d'Investissement Public (PIF) saoudien piloté par le prince héritier Mohammed ben Salmane, a été bloqué par de nombreuses forces en Angleterre, et notamment le Qatar via beIN Sports. Résultat, le PIF a décidé de retirer son intérêt à acquérir le club.

"Avec une profonde reconnaissance pour la communauté de Newcastle et l'importance de son club de football, nous avons pris la décision de retirer notre intérêt à acquérir le Newcastle United Football Club. Nous le faisons avec regret, car nous étions enthousiastes et pleinement déterminés à investir dans la grande ville de Newcastle et pensons que nous aurions pu ramener le club à la hauteur de son histoire, de sa tradition et du mérite de ses fans" indique un communiqué.