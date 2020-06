Officiel - L'Arminia Bielefeld et le VfB Stuttgart de retour en Bundesliga

Un an après sa descente après un barrage perdu contre l'Union Berlin, le VfB Stuttgart va faire son retour en Bundesliga. Malgré une défaite contre Darmstadt (1-3) ce dimanche après-midi, le VfB termine à la deuxième place de la Bundesliga 2 et valide sa remontée dans l'élite allemande. Il sera accompagné par l'Arminia Bielefeld, sacré Champion et qui retrouvera la Bundesliga onze ans après sa relégation (2009).

Heidenheim, miraculeux troisième suite à la défaite surprise concédée par le HSV Hambourg à domicile face à Sandhausen (1-5), est qualifié pour les barrages contre le Werder Brême (aller le 3 juillet à Brême, retour le 6 juillet à Heidenheim) et tentera donc d'accéder pour la toute première fois de son histoire à la Bundesliga.