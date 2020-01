Officiel - L'AS Monaco accueille Radoslaw Majecki et le renvoie en prêt

Après Strahinja Pavlovic, l'AS Monaco est de nouveau partie à l'est de l'Europe pour se renforcer en vue de la saison prochaine, avec le transfert du polonais Radoslaw Majecki. Le jeune gardien (20 ans) arrive en provenance du Legia Varsovie et s'est engagé jusqu'en juin 2024 avec le club du Rocher. Comme le défenseur serbe du Partizan Belgrade, Majecki terminera la saison en prêt avec son ancien club et ne posera ses valises en Principauté que cet été.

"Nous sommes heureux d’accueillir Radoslaw Majecki à l’AS Monaco, un jeune gardien de but très prometteur. A 20 ans, Radoslaw a récemment intégré le groupe de l’équipe nationale de Pologne. Il est également titulaire dans son club du Legia Varsovie, le leader du championnat polonais, au sein duquel il va poursuivre la saison", a détaillé le vice-président de l'ASM Oleg Petrov, dans un communiqué.