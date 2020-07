Officiel - L'AS Monaco annonce le départ de Robert Moreno

Robert Moreno a été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'AS Monaco samedi, seulement six petits mois après son arrivée sur le Rocher. Le club asémiste a officialisé la nouvelle en ce dimanche après-midi.

Dans un communiqué officiel publié ce dimanche après-midi, l'AS Monaco a acté la procédure conduisant au départ de son entraîneur espagnol, Robert Moreno (42 ans). "L'AS Monaco annonce avoir lancé une procédure conduisant au départ de Robert Moreno, écrit le club de la Principauté dans un communiqué. L'entraîneur espagnol en a été informé samedi lors d'un entretien préalable", peut-on lire dans le bref message posté par le club du Rocher.

Cette annonce lapidaire est accompagnée d'un petit mot du vice-Président Directeur général des Rouge-et-Blanc, Oleg Petrov : "Nos chemins se séparent plus tôt que prévu mais je souhaite remercier Robert Moreno d'avoir accepté le challenge. Avec son staff, Robert a fait tout son possible pour améliorer l'équipe, avec enthousiasme et dévouement. Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir", a ainsi indiqué le dirigeant asémiste.

Nommé le 28 décembre dernier pour prendre la suite de Leonardo Jardim, Robert Moreno ne sera finalement resté que six petits mois à la tête du club de la Principauté et sera vraisemblablement remplacé par le technicien croate, Niko Kovac (48 ans), libre de tout engagement depuis son départ du Bayern Munich, en novembre dernier.