Officiel - L'AS Monaco annonce plus de 10 départs !

L'AS Monaco a annoncé le départ d'une dizaine de joueurs, dont ceux d'Islam Slimani et de Tiémoué Bakayoko !

Via un communiqué de presse, l'AS Monaco a annoncé une énorme vague de départs ce mercredi. Le club princier, qui veut se débarrasser de 30 joueurs sur le mercato, a ainsi dit au-revoir à 14 joueurs aujourd'hui, tous en fin de contrat. Diego Benaglio (36 ans), arrivé il y a 3 ans en provenance de Wolfsburg, est remercié pour ses services, tout comme Seydou Sy, 24 ans. En attaque, Moussa Sylla (20 ans), formé au club, n'est pas conservé non plus malgré ses 4 buts et 1 passe décisive en 34 apparitions sous les couleurs monégasques.

Les trois joueurs prêtés cette saison, à savoir Tiemoué Bakayoko, Adrien Silva et Islam Slimani, quittent également le navire. Le départ de l'Algérien de 32 ans a de quoi surprendre lorsque l'on regarde ses statistiques : 9 buts et 7 passes décisives en 18 matchs de Ligue 1, mais aussi son excellente relation avec Wissam Ben Yedder. L'ancien du Sporting retourne donc à Leicester, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2021.

Enfin, huit joueurs qui évoluaient avec les équipes réserves ne sont pas conservés : Safwan Mbae, Nordine Ibouroi, Théo Louis, Owen Maës, Kevin Appin, Jordy Gaspar (qui a déjà signé à Grenoble), Pierre Nguinda et Yannis Ngakoutou.