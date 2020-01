Officiel - L'AS Monaco met la main sur Harisson Marcelin

L'AS Monaco vient d’annoncer l’arrivée du jeune (19 ans) défenseur central de l'AJ Auxerre (Ligue 2), Harisson Marcelin. Formé à l’AJA, le joueur français (17 matches toutes compétitions confondues cette saison) s'est engagé pour quatre ans et demi sur le Rocher, soit jusqu'au 30 juin 2024. Le montant de la transaction n'a pas filtré.

"Je suis très fier de ma signature à l’AS Monaco, un club historique du championnat de France qui donne la chance aux jeunes joueurs de s’exprimer au plus haut niveau. Je suis très heureux de rejoindre le club et cet effectif composé de grands joueurs auprès de qui je vais pouvoir apprendre et progresser", a confié le nouveau joueur asémiste.