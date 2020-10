Officiel - L'AS Monaco prolonge Giulian Biancone et le renvoie en Belgique

Dans un communiqué officiel, publié ce lundi soir, l'AS Monaco vient d'annoncer la prolongation de contrat de Giulian Biancone. Âgé de 20 ans, le jeune latéral droit a prolongé son bail jusqu'au 30 juin 2024 en faveur de son club formateur, qu'il va quitter temporairement. Déjà prêté la saison dernière au Cercle Bruges, le natif de Fréjus va y retourner jusqu'à la fin de l'exercice.

"L’AS Monaco est mon club formateur mais aussi et surtout mon club de cœur. Je suis donc très heureux d’être désormais lié à ces couleurs jusqu’en 2024 et enthousiaste à l’idée de retrouver le Cercle, une deuxième famille pour moi, afin d’engranger encore de l’expérience au plus haut niveau et contribuer aux bons résultats du club au sein de l’élite belge", a indiqué le principal intéressé.