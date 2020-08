Officiel - L'AS Monaco s'offre Axel Disasi

Axel Disasi s'est officiellement engagé avec l'AS Monaco. Le Stade de Reims va encaisser un chèque proche des 15 millions d'euros.

Rétrogradé en équipe réserve à Reims, depuis début juillet, Axel Disasi devrait bien participer à la 1ère journée de Ligue 1 entre Monaco et le club champenois, dans deux semaines. Mais ce sera sous les couleurs de l'ASM. Comme pressenti ces derniers jours, le club du Rocher a officialisé ce vendredi le transfert du jeune défenseur (22 ans), qui s'est engagé pour les cinq prochaines saisons (jusqu'en juin 2025).

Deuxième recrue de l'été monégasque, après Anthony Musaba, Disasi a coûté près de 15 millions d'euros aux pensionnaires de Louis-II. Le prix à payer pour s'offrir l'une des révélations de la saison dernière en L1, titulaire indiscutable (27 matchs sur 28) au sein de la meilleure défense de France (21 buts encaissés) et courtisé notamment sur le marché anglais. Southampton, par exemple, avait également atteint les exigences des dirigeants rémois, mais le joueur et son entourage ont privilégié un nouveau challenge en L1.

"Je suis ravi de m’engager avec l’AS Monaco", a réagi Disasi dans un communiqué. "Il s’agit pour moi d’une très belle opportunité de démontrer mes qualités au plus haut niveau et de poursuivre ma progression dans un club aux ambitions élevées. J’ai hâte de commencer à m’entraîner avec mes nouveaux coéquipiers et je compte bien mettre toute mon énergie au service de l’équipe pour l’aider à atteindre ses objectifs en fin de saison." Cela commencera donc dans quinze jours à Louis-II, face à ses anciens coéquipiers.