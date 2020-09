Officiel - L'AS Monaco s'offre Kevin Volland

L'AS Monaco a officialisé l'arrivée de l'attaquant allemand Kevin Volland.

Un nouvel attaquant arrive à l'AS Monaco. Le club de la Principauté, qui n'avait pas levé l'option d'achat d'Islam Slimani à l'issue de la saison dernière, a décidé de repartir sur du neuf en faisant venir Kevin Volland pour épauler Wissam Ben Yedder. Le joueur de 28 ans, international allemand à 10 reprises (pour 1 but), débarque en provenance du Bayer Leverkusen pour les quatre prochaines saisons. Le montant du transfert dépasse légèrement les 15 millions d'euros.

"Le profil de Kevin est celui d’un attaquant polyvalent, capable d’occuper le poste d’avant-centre, de deuxième attaquant ou d’ailier sur les deux côtés", détaille Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif de l'ASM, qui connaît bien Volland pour l'avoir vu évoluer lors de son passage dans le staff de Leipzig. "C’est un joueur qui travaille beaucoup pour l’équipe avec des statistiques qui illustrent son sens du but et son altruisme."

Quatrième recrue de l'été monégasque après l'ailier Anthony Musaba (19 ans, reparti en prêt au Cercle Bruges), le défenseur Axel Disasi (22 ans) et le latéral gauche Caio Henrique (23 ans), Volland diffère de ces trois premiers renforts par son expérience du plus haut niveau européen. Auteur de 77 buts en 247 matchs de Bundesliga, il compte 12 apparitions en Ligue des Champions, pour 2 réalisations. Pour sa première saison sur le Rocher, il devra néanmoins se contenter de la Ligue 1 et de la Coupe de France, en espérant retrouver la scène européenne l'an prochain.