Officiel - L'AS Saint-Etienne fait signer pro Mathys Saban

Ça continue de bouger les Verts en ce vendredi après-midi, avec la troisième signature d'un premier bail pro. Après Lucas Gourna-Douath (milieu de terrain, 16 ans) puis Étienne Grenn (gardien de but, 19 ans), l'AS Saint-Etienne vient d'annoncer la signature de Mathys Saban. Âgé de 18 ans, le milieu de terrain, arrivé dans le Forez en 2016, a paraphé un engagement portant sur trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023.

"C’est une fierté de passer professionnel avec l’AS Saint-Étienne. Je remercie ma famille et mes agents pour leur soutien au quotidien. Cette signature est une étape importante pour un jeune en formation. Même si je suis pro, je reste en apprentissage. Je n’ai que 18 ans et je sais qu’il me reste encore du chemin à parcourir et des progrès à réaliser mais je suis prêt.à redoubler d'efforts pour atteindre mes objectifs", a-t-il confié suite à sa signature.