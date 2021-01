Officiel - L'AS Saint-Etienne s'offre Boubacar Fall

C'était fortement attendu, c'est désormais officiel : l'AS Saint-Etienne vient d'acter l'arrivée du jeune gardien de but sénégalais, Boubacar Fall (19 ans). Le portier, international U20 avec les Lions de la Téranga, débarque en provenance du Guediawaye FC, un club de Dakar. Il s'est engagé avec la formation du Forez jusqu'au 30 juin 2023.

"Je suis d'autant plus heureux de signer à l'AS Saint-Étienne que ce club a déjà accueilli de grands joueurs sénégalais. Je suis fier de marcher sur les traces de Moustapha Bayal Sall que je connais et qui m'a dit beaucoup de bien de Saint-Étienne. J'espère être à la hauteur de la confiance du coach et des dirigeants. Ici, toutes les conditions sont réunies pour que je poursuive ma progression", a confié le nouveau gardien ligérien.