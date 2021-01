Officiel - L'AS Saint-Etienne tient le successeur de Xavier Thuilot

C'était attendu, c'est désormais officiel : Jean-François Soucasse est nommé Directeur général des services de l'AS Saint-Etienne. L'ancien joueur des Verts (1995-1996 puis 1997-1998) prend la succession de Xavier Thuilot, dont le départ avait été officialisé dimanche après-midi.

"Je suis heureux et honoré de revenir à Saint-Étienne pour me mettre au service de l’ASSE, un club mythique porté par une ferveur incomparable. Les défis sont nombreux. Relevons-les ensemble avec solidarité, fierté et enthousiasme", a indiqué le nouveau DG du club ligérien après sa signature.