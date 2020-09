Officiel - L'ASSE confirme le transfert de Wesley Fofana à Leicester !

Par l'entremise d'un communiqué publié ce mardi soir sur son site internet, l'AS Saint-Etienne confirme avoir trouvé un accord avec Leicester City pour le transfert de Wesley Fofana (19 ans) en Angleterre. Le club ligérien précise que ledit accord, qui n'a pas été communiqué mais qui serait de l'ordre de 35 M€ (plus 5 M€ de bonus et 20% sur un éventuel bénéfice à la revente), a été accepté "de manière collégiale par le Directoire et les actionnaires". "L'ASSE a accepté l'offre exceptionnelle de Leicester compte tenu notamment du contexte économique incertain engendré par la crise sanitaire", précisent les Verts, qui, dans l'opération, vont battre leur record de vente.

🔴 L’#ASSE a conclu un accord avec @LCFC, actuel leader de Premier League, pour le transfert de Wesley #Fofana. La décision de céder le joueur pour un montant record a été prise de manière collégiale par le Directoire et les actionnaires.



📝 Lire le communiqué complet 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 29, 2020