Officiel - L'ASSE et Leicester actent le transfert de Wesley Fofana

Comme attendu depuis plusieurs jours, Wesley Fofana (19 ans) s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec Leicester City, soit jusqu'au 30 juin 2025. Son club formateur, l'AS Saint-Etienne a officialisé ce transfert historique (35 M€ + 5 M€ de bonus + 20 % sur une éventuelle revente) ce vendredi en début d'après-midi. Le club anglais a évidemment fait de même.

"Après avoir accepté la proposition du Leicester FC mardi soir, l'AS Saint-Étienne a conclu, ce vendredi, le transfert de Wesley Fofana outre-Manche. Le défenseur central formé au club, nouvel international Espoir, intègre ainsi l'effectif de l'actuel leader de la Premier League", peut-on notamment lire dans le communiqué officiel publié par le club ligérien.

Leicester City is delighted to confirm the signing of defender @Wesley_Fofanaa from Ligue 1 side AS Saint-Étienne for an undisclosed fee, subject to Premier League and international clearance 🦊📝#WelcomeWesley