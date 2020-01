Officiel - L'ASSE fait signer pro Edmilson Correia

Apparu à six reprises avec les pros (1 but sur la pelouse de Nîmes en Coupe de la Ligue), Edmilson Correia (19 ans) a officiellement paraphé, ce vendredi en début de soirée, son tout premier contrat professionnel en faveur de l’AS Saint-Étienne. Le jeune ailier, arrivé l'été dernier en provenance de Guinée-Bissau, est désormais lié au club ligérien jusqu'au 30 juin 2022.

"J’ai beaucoup lutté pour en arriver là et, aujourd’hui, c’est un rêve merveilleux qui se réalise. Je vais continuer à donner mon maximum pour passer un nouveau cap. Je peux compter sur mes coéquipiers, qui m’ont déjà beaucoup aidé, et sur le coach. Humainement, Claude Puel m'apporte beaucoup et, dans le travail, il est rigoureux. C’est un cadre parfait pour progresser", a-t-il confié suite à sa signature.