Officiel - L'ASSE se renforce avec Yvan Neyou Noupa

Par le biais d'un communiqué officiel publié ce jeudi soir, l'AS Saint-Etienne a annoncé la signature du milieu de terrain, Yvan Neyou Noupa. Âgé de 23 ans, le Camerounais débarque en provenance du Portugal et de la formation du Sporting Braga, où il évoluait avec la réserve. La transaction porte sur un prêt d'un an assorti d'une option d'achat dont le montant n'a pas filtré. Auparavant, le natif de Douala a porté les maillots du CS Sedan Ardennes et du Stade Lavallois.

"Je suis très heureux de rejoindre l’ASSE et de découvrir ce club historique et si important dans l’histoire du football français. J’arrive sur la pointe des pieds avec la volonté de travailler pour progresser et découvrir un jour la magnifique ambiance de Geoffroy-Guichard. Je suis déterminé à tout donner pour réussir ici", a confié le nouveau milieu de terrain défensif stéphanois suite à la signature de son contrat de prêt.