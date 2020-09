Officiel - L'Atlético rachète Yannick Carrasco

Retour à l'envoyeur pour Yannick Carrasco. Deux ans et demi après l'avoir vendu au Dalian Yifang, l'Atlético Madrid a récupéré l'attaquant belge, désormais âgé de 27 ans, dans le cadre d'un transfert définitif. L'ancien monégasque était déjà revenu dans la capitale espagnole sur la deuxième partie de saison dernière, en prêt. Il y a disputé 16 matchs au total, pour 1 but et 4 passes décisives. La durée du contrat est de quatre ans. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.

