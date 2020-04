Officiel - L'Euro 2020 conserve son nom

Comme les Jeux Olympiques, l'Euro a été reporté à 2021, en raison de l'épidémie mondiale liée au coronavirus. Et comme les JO 2020, qui se dérouleront à Tokyo, l'UEFA a décidé de maintenir l'appellation Euro 2020 pour l'année prochaine. Via un communiqué, l'instance européenne a justifié son choix pour "honorer" la vision originale du tournoi, qui fête là ses 60 ans, et éviter trop de déchets notamment en terme de produits dérivés.

"Suite au report de l'UEFA EURO 2020 à l'été 2021 et après un examen interne approfondi ainsi que plusieurs discussions avec les partenaires, le Comité exécutif a décidé que le tournoi sera toujours connu sous le nom d'UEFA EURO 2020. Cette décision permet à l'UEFA de conserver la vision originale du tournoi pour célébrer le 60e anniversaire des championnats européens de football (1960 - 2020). (...) Ce choix est conforme à l'engagement de l'UEFA de rendre l'UEFA EURO 2020 durable et de ne pas générer des quantités supplémentaires de déchets. Beaucoup de matériel de marque avait déjà été produit au moment du report du tournoi. Un changement de nom de l'événement aurait signifié la destruction et la reproduction de ces articles" est-il expliqué.

🏟️ Following the postponement of @EURO2020 to the summer of 2021, the #UEFAExCo has decided that the tournament will still be known as UEFA EURO 2020.



Full story: 👇