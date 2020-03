Officiel - L'Euro 2020 repoussé en 2021 !

Via un tweet de la fédération norvégienne de football, les fans de football ont pu apprendre la nouvelle: l'Euro 2020 est décalé en 2021 !

C'était attendu, c'est désormais officiel. L'Euro 2020 est reporté à 2021, comme l'a annoncé la fédération norvégienne de Football. Réunie ce mardi à Nyon, l'UEFA a tranché de cette décision alors que le football européen est au point mort en raison de l'épidémie de coronavirus : "L’UEFA a décidé de reporter le Championnat d’Europe à 2021. Il se jouera du 11 juin au 11 juillet de l’année prochaine" écrit la fédération norvégienne.

Pour l'UEFA, cette décision a de grandes conséquences niveau financier. En effet, la facture devrait s'élever, selon L'Equipe, entre 200 et 300 millions d'euros entre la location des stades, les réservations hôtelières déjà effectuées et les autres facteurs... Pour rappel, cette 16ème édition, pour les 60 ans de la compétition, devait s'organiser dans 12 villes différentes. À l'heure actuelle, on ne peut savoir si ce principe de plusieurs pays hôtes sera maintenu pour l'an prochain. Pour les dates, l'instance européenne a conservé les mêmes créneaux à savoir entre juin et juillet : du 11 juin au 11 juillet 2021. Le prochain Euro se déroulera tout de même bel et bien en 2024.