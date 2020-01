Officiel - L'Inter Milan met la main sur Ashley Young

C'était fortement pressenti, c'est désormais officiel : Ashley Young (34 ans) quitte la Premier League et Manchester United, direction la Serie A et l'Inter Milan. Le latéral international anglais (39 sélections, 7 buts) a paraphé un contrat de six mois en faveur du club lombard, avec une option pour une année supplémentaire. Montant de l'opération : 1,5 millions d'euros (+ des bonus).