Officiel - L'Inter Milan présente un nouveau maillot domicile surprenant

L'Inter Milan, qui s'apprête à démarrer un nouveau cycle cet été avec les recrutements attendus de Sandro Tonali ou Achraf Hakimi, a commencé par révolutionner son maillot. Ce mardi, le club lombard a présenté sa tunique pour les matchs à domicile de la saison 2020-2021, et elle tranche assez nettement avec ce qui se faisait auparavant, avec des bandes noires et bleus verticales toujours verticales mais plus rectilignes.

Troisième de Serie A avec huit points de retard sur la Juventus, leader, l'Inter devrait, sauf catastrophe, retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine.