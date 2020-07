Officiel - L'Inter réalise le gros coup Achraf Hakimi !

C’est officiel, Achraf Hakimi est un joueur de l’Inter Milan. Le club italien a doublé la concurrence pour conclure ce transfert, qui apparaît comme un très joli coup, avec le Real Madrid.

Ce mercato d’été 2020 n’a pas encore officiellement débuté, à l’internationale, que l’Inter Milan en a déjà signé l’un des plus gros coups. Ce mercredi, les Nerazzurri officialisent un transfert qui était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, celui d’Achraf Hakimi, en provenance du Real Madrid. Le montant de l’opération, qui avoisine les 40 millions d’euros, est bien inférieur à la valeur estimée du joueur (entre 70 et 90 M€ selon le CIES). L’impression que le club lombard a réalisé une super affaire est confirmée par ce qu’a démontré le jeune latéral droit marocain (21 ans) ces derniers mois.

Ce n’est pas dans la capitale espagnole que Hakimi, formé au Real, s’est révélé. Prêté depuis l’été 2018 au Borussia Dortmund, il a démontré tout son potentiel dans la Ruhr, plus particulièrement sur la saison qui vient de s’écouler, qu’il a conclue avec 10 passes décisives et 5 buts, dont 4 en Ligue des Champions (pour 45 matchs toutes compétitions confondues). Des prestations qui lui avaient également valu les intérêts du Bayern Munich et de Manchester City. Apparu à seulement 9 reprises en Liga, il va désormais découvrir un troisième championnat, la Serie A.