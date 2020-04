Officiel - L'Irlande change de sélectionneur

En poste depuis novembre 2018, Mick McCarthy (61 ans) n'est plus le sélectionneur de l'Irlande. C'est ce qu'a officialisé la fédération irlandaise de football en ce samedi. Stephen Kenny (48 ans) prend la tête de la sélection d'outre-Manche, précise le communiqué publié par la fédération. Ce changement, convenu entre les deux hommes, a été opéré après les reports des barrages et de l'Euro à cause de la pandémie de coronavirus.

Le contrat de Mick McCarty expirait au terme de l'Euro 2020, qui a été repoussé d'un an, et il était déjà acté que Stephen Kenny, jusqu'à présent en charge de l'équipe Espoirs, devait le remplacer à l'issue des barrages ou du tournoi continental en cas de qualification. Comme toutes ces échéances ont été reportées, Mick McCarty quitte donc plus tôt son poste. "Ceci laisse à Stephen Kenny le temps de préparer le barrage contre la Slovaquie plus tard cette année", conclut la FAI.