Officiel - L'OGC Nice annonce les retours de Racine Coly et Adrien Tameze

Quelques petites minutes après l'officialisation de l'arrivée de Jordan Lotomba (21 ans, défenseur latéral) en provenance des Young Boys de Berne, l'OGC Nice a annoncé les retours de Racine Coly et Adrien Tameze. Le défenseur latéral gauche (24 ans, sous contrat jusqu'au 30 juin 2022) et le milieu de terrain (26 ans, 30 juin 2021) avaient été respectivement prêtés ces six derniers mois à Famalicao (Portugal) et à l'Atalanta Bergame (Italie). Les deux hommes, attendus cette semaine sur la Côte d'Azur, reprendront dans un premier temps avec l'équipe réserve des Aiglons puisque le groupe pro de Patrick Vieira est actuellement en stage en Autriche.

