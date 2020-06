Officiel - L'OGC Nice chipe Flavius Daniliuc au Bayern Munich

La nouvelle était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, elle est désormais officielle : ce jeudi soir, via un communiqué publié sur son site internet, l'OGC Nice a acté la signature de Flavius Daniliuc (19 ans). Le jeune défenseur central autrichien (1,88 m) débarque en provenance du Bayern Munich, où il n'a pas souhaité signer son premier bail pro.

C'est désormais chose faite sur la Côte d'Azur, pour le plus grand bonheur du Gym, qui "se félicite de l'arrivée d'un élément prometteur qu'il supervise depuis de nombreuses saisons" et qui "mettra tout en œuvre pour qu’il franchisse progressivement les paliers et exploite au mieux son potentiel et ses qualités". La durée du contrat de l'international U19 autrichien (5 sélections) n'a pas été dévoilée.