Officiel - L'OGC Nice confirme trois départs

Dans un communiqué officiel publié ce dimanche soir sur son site internet, dévoilant les modalités de sa reprise de l'entraînement, l'OGC Nice a confirmé trois départs. Formé sur la Côte d'Azur et auteur de 119 matches toutes compétitions confondues avec les Aiglons, Malang Sarr (21 ans, défenseur central et/ou latéral gauche) va s'orienter "vers un nouveau défi". Également en fin de bail, Yannis Clémentia (22 ans, gardien de but), doublure de Walter Benitez la saison passée (2 matchs de Ligue 1, 1 de Coupe de la Ligue), va aussi quitter le club. Comme Arnaud Lusamba (23 ans, milieu de terrain), auteur de 31 matches avec le maillot du Gym depuis son arrivée en 2016 en provenance de l'AS Nancy-Lorraine. L'OGC Nice conclut son communiqué en remerciant les trois hommes et leur souhaitant "bonne continuation pour la suite de leur parcours".

2⃣8⃣ joueurs sont attendus au centre d'entraînement 🔴⚫️ ce lundi, pour la reprise.



Le point complet : https://t.co/FxLQuJf2ox pic.twitter.com/RX7JEQrJRo — OGC Nice (@ogcnice) June 14, 2020