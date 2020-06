Officiel - L'OGC Nice met la main sur Hassane Kamara

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : Hassane Kamara (26 ans) quitte la Champagne et le Stade de Reims, direction la Côte d'Azur et l'OGC Nice, dans une transaction estimée à 4 millions d'euros. Le défenseur latéral gauche aura disputé, au total, 74 matches (3 buts) avec le club champenois, qu'il quitte à un an du terme de son contrat. Les Aiglons, eux, enregistrent leur quatrième recrue de l'été après Robson Bambu, Flavius Daniliuc et Morgan Schneiderlin.

