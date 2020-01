Officiel - L'OL annonce Bruno Guimaraes

L'Olympique Lyonnais a officialisé ce jeudi le transfert de Bruno Guimaraes, en provenance de l'Athletico Paranaense.

Ce n'était qu'une question de temps. Ce jeudi, veille de la fermeture du marché des transferts, l'Olympique Lyonnais a enfin officialisé l'arrivée de Bruno Guimaraes. Le milieu de terrain brésilien de 22 ans, considéré de l'autre côté de l'Atlantique comme un grand espoir du football auriverde, débarque en provenance de l'Athletico Paranaense et s'est engagé jusqu'en juin 2024. Alors qu'un montant de 25 M€ avait été évoqué, le club rhodanien précise dans un communiqué avoir déboursé 20 millions d'euros pour s'offrir les services de Guimaraes, en plus d'un intéressement de 20% sur un futur transfert.

Une somme sur laquelle l'Atlético Madrid s'était aligné, mais la persévérance de Juninho a fait la différence pour l'OL. Actuellement en Colombie où il dispute le tournoi pré-olympique avec la sélection espoirs brésilienne, Guimaraes a expliqué cette semaine que l'appel de son compatriote a pesé dans son choix. "Tout le monde m'a dit à quel point je serai important au club. L'Atlético de Madrid a toujours eu ma préférence, mais ils ne sont jamais venus me parler. Lyon me voulait plus que toutes les équipes et je suis heureux d'y aller", a-t-il confié.

Bruno Guimaraes, qui portera son numéro fétiche, le 39, devient la troisième recrue de ce mercato hivernal à Lyon, après les arrivées des attaquants Karl Toko-Ekambi (Villarreal, prêt avec option d'achat) et Tino Kadewere (Le Havre, reparti en prêt). Décidément très actif, l'OL devrait enchaîner dans les prochaines heures avec l'annonce d'un autre milieu brésilien, le jeune Camilo (20 ans, Ponte Preta), voire d'un nouveau défenseur central.