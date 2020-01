Officiel - L'OL annonce Karl Toko Ekambi !

Cette fois, c'est fait : l'Olympique Lyonnais vient d'annoncer, en ce lundi soir, le recrutement de Karl Toko Ekambi. L'attaquant international camerounais (27 ans) débarque du Villarreal CF via un prêt avec option d'achat.

En quête d'un renfort offensif depuis plusieurs semaines, l'Olympique Lyonnais est parvenu, non sans mal, à finaliser un dossier prioritaire. Après de longues négociations, le club rhodanien enregistre la signature de Karl Toko Ekambi. Âgé de 27 ans, l'attaquant international camerounais arrive en provenance du Villarreal CF, avec lequel il a disputé 62 rencontres toutes compétitions confondues, pour 25 buts et 10 passes décisives.

Formé au Paris FC, l'ancien joueur du FC Sochaux (2014-2016) et du SCO Angers (2016-2018, 25 buts en 72 matches) débarque entre Rhône et Saône dans le cadre d'un prêt payant (4 millions d'euros) de six mois, jusqu'au 30 juin 2020, assorti d'une option d’achat de 11,5 millions d'euros, auquel pourra s’ajouter un maximum de 4 M€ d’incentives ainsi qu’un intéressement de 15% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert (50% si le transfert a lieu avant le 15/09/20).

Le joueur, qui arborera le numéro 21 sous ses nouvelles couleurs des Gones, sera officiellement présenté à la presse demain en fin de matinée (11 heures), au Groupama OL Training Center, en présence de Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, Juninho, directeur sportif, et Florian Maurice, responsable de la cellule de recrutement.