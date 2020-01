Officiel - L'OL annonce Tino Kadewere

Dans les tuyaux depuis le début de la semaine, le transfert de Tino Kadewere a été confirmé par l'OL, qui va le laisser terminer la saison au Havre.

Deuxième recrue de l'hiver pour l’Olympique Lyonnais, en la personne de Tino Kadewere. Recrue, ou presque, puisque l'attaquant zimbabwéen ne va pas renforcer immédiatement l'effectif de Rudi Garcia. Comme annoncé depuis plusieurs jours, un prêt de six mois au Havre a été conclu dans la foulée du transfert négocié avec le club doyen, moyennant 12 millions d’euros (+ 2M€ de bonus et 15% sur une éventuelle plus-value).

Ce n’est donc qu’à compter de l’été prochain, et jusqu’en juin 2024, que Kadewere sera un joueur lyonnais. Une marche importante dans la carrière du joueur de 24 ans, qui avait rejoint la Normandie en provenance de Djurgarden (Suède), à l’été 2018. Après un premier exercice tronqué par une blessure contraignante au genou, il rayonne depuis le mois d’août dernier et pointe largement en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 2 à la mi-saison (18 buts en 20 matchs).

"Nous suivons Tino depuis un moment maintenant", confie Florian Maurice, responsable du recrutement lyonnais. "Il a réalisé une première partie de saison exceptionnelle avec Le Havre AC. C’est un attaquant de pointe, très attiré par le but et qui travaille beaucoup pour l’équipe. Il peut également évoluer derrière l’attaquant ou à deux devant. En plus de cela, il a un super état d’esprit."