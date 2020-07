Officiel - L'OL blinde sa pépite Rayan Cherki

Dernière pépite lancée par l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a prolongé, en ce lundi, son contrat en faveur de son club formateur.

C'était attendu, c'est désormais officiel : Rayan Cherki (16 ans) vient, cette après-midi, de prolonger son contrat sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Initialement lié jusqu'en 2022, le jeune et talentueux attaquant rhodanien a étendu son bail d'une saison supplémentaire entre Rhône et Saône, soit jusqu'au 30 juin 2023. Formé dans la capitale des Gaules, il y avait signé son tout premier contrat professionnel de trois ans, l'été dernier, et cette extension de bail avait déjà été évoquée à l'époque. Apparu à douze reprises avec le groupe professionnel la saison passée, le natif de Pusignan était notamment convoité par Manchester United et le Real Madrid.

"Cela me fait énormément plaisir de prolonger l’aventure dans mon club formateur. Aujourd’hui, je suis lié avec l’Olympique Lyonnais une saison supplémentaire et je suis très heureux. J’ai toujours eu ce rêve de jouer au Groupama Stadium. Tout se passe parfaitement bien avec le groupe professionnel. Je me sens de mieux en mieux. J’espère qu’on va aller gagner ce match contre Paris et faire un exploit face à la Juventus. Je veux devenir un titulaire indiscutable et marquer l’histoire du club", a confié le numéro 18 des Gones suite à la signature de son nouveau contrat.