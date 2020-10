Officiel - L'OL envoie Héritier Deyonge aux Pays-Bas

Héritier Deyonge (18 ans) retourne déjà aux Pays-Bas. Débauché au PSV Eindhoven en 2019, le jeune défenseur belge, international U18 avec les Diables Rouges, quitte l'Olympique Lyonnais et rejoint la formation d'Utrecht. L'opération porte sur un prêt d'une saison, assorti d'une option d’achat dont le montant n'a pas été communiqué. Pour rappel, Héritier Deyonge est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 entre Rhône et Saône et n'a jamais joué avec l'équipe première de l'OL.

L'OL informe du prêt pour une saison, assorti d’une option d’achat, de l’international U18 belge Héritier Deyonge au club Néerlandais d’Utrecht jusqu’au 30 juin 2021.



Héritier, arrivé en provenance du PSV Eindhoven en 2019, demeure sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2024. pic.twitter.com/lPWLNm7G4V — Olympique Lyonnais (@OL) October 6, 2020