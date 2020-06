Officiel - L'OL lève l'option d'achat de Karl Toko Ekambi !

L'Olympique Lyonnais vient d'annoncer, via un communiqué de presse, avoir levé son option d'achat pour Karl Toko Ekambi.

Arrivé cet hiver à l'Olympique Lyonnais, en provenance de Villarreal, Karl Toko Ekambi (27 ans) va s'installer dans la durée au bord du Rhône. En effet, l'OL vient d'annoncer, via un communiqué de presse, qu'il a levé l'option d'achat fixé avec le club espagnol lors des négociations cet hiver.

Ainsi, l'attaquant camerounais est transféré pour 11,5 millions d'euros (+4 millions de bonus) et s'est engagé pour 4 ans avec les Gones (2024). L'OL a concédé un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert (et 50% si le transfert a lieu avant le 15 septembre).

Depuis janvier, Toko Ekambi a planté 2 buts et 1 passe décisive, en 8 matchs de L1 avec l'OL. "L'arrivée définitive de Karl Toko Ekambi conforte l'ambition de l'Olympique Lyonnais de se donner les moyens d'être au plus haut niveau la saison prochaine" est-il mentionné dans le communiqué. Cette annonce est tout sauf une surprise puisque Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia avaient déjà annoncé, il y a plusieurs semaines maintenant, que le transfert définitif du Camerounais allait être rapidement acté.