Officiel - L'OL nomme le successeur de Grégory Coupet

L'OL a trouvé le successeur de Grégory Coupet. Parti à Dijon alors que son contrat arrivait à son terme, le désormais ex-entraîneur des gardiens va être remplacé par Christophe Revel, indique le club rhodanien dans un communiqué. Une annonce qui était pressentie, alors que les noms de Christophe Lollichon (Chelsea, 47 ans), Rémy Vercoutre (Impact Montréal, 39 ans) et Fabrice Grange (St-Etienne, 48 ans) avaient également circulé. Choix de Rudi Garcia, Revel (41 ans) s'est engagé pour une saison à Lyon, où il s'occupera d'Anthony Lopes, Ciprian Tatarusanu et Anthony Racioppi. Passé par Rennes et Lorient, il était en poste au sein de la sélection marocaine.

L'OL indique par ailleurs, dans le même communiqué, avoir engagé Alexandre Farhi, qui intègre le staff en tant que préparateur physique du groupe professionnel. Arrivé en provenance du FC Nantes, il s'est également engagé pour un an.