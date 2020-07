Officiel - L'OL noue un partenariat avec Farense

Via un communiqué de presse, l'Olympique Lyonnais a officialisé la création d'un partenariat avec le Sporting Clube de Farense, fraîchement promu en Liga NOS. Cet accord devrait durer trois saisons et permettre de "développer un lien privilégié entre les deux clubs, et se matérialiser au travers de synergies sur la formation, le football professionnel et les domaines extra sportifs".

"L’Olympique Lyonnais et le Sporting Clube de Farense officialisent un accord de partenariat d’une durée de 3 saisons et se retrouvent 25 ans après s’être affrontés en 32e de Coupe de l’UEFA.

Récemment promu en Liga NOS pour la saison 2020/2021, le SC Farense est une institution historique qui partage avec l’OL, au-delà de l’emblème, des valeurs et visions communes." est-il aussi écrit.