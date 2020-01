Officiel - L'OL officialise la vente de Lucas Tousart au Hertha Berlin

Via un communiqué officiel publié sur son site internet en cette fin d'après-midi, l'Olympique Lyonnais a acté le transfert de Lucas Tousart (22 ans) au Hertha Berlin.

C'était fortement attendu, c'est officiel depuis quelques minutes : Lucas Tousart est désormais un joueur du Hertha Berlin. Le milieu de terrain français de 22 ans rejoint officiellement le club allemand pour "plusieurs années", pour un montant de 25 millions d'euros. Cependant et comme déjà relaté dans notre média, l'international Espoirs français (24 sélections avec les Bleuets) restera à l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de la saison 2019-2020, prêté par son nouveau club.

Arrivé entre Rhône et Saône à l'été 2015 en provenance de Valenciennes (contre un chèque de 2,5 millions d'euros), à l'âge de 18 ans, Lucas Tousart a rapidement intégré le groupe professionnel avec lequel il a, depuis, disputé 155 matches, dont 30 de Ligue des Champions et Ligue Europa, et inscrit 5 buts. Le club rhodanien, "heureux" de pouvoir compter sur le milieu de terrain défensif jusqu'en juin, réalise donc une excellente opération financière et sportive.