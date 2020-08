Officiel - L'OL prête Pape Cheikh Diop au DFCO

C'était attendu, c'est désormais officiel : arrivé entre Rhône et Saône en août 2017, Pape Cheikh Diop (23 ans) est de nouveau prêté. Après une saison 2019-2020 en Galicie, sous les couleurs du Celta Vigo (19 matches, 1 but), le milieu de terrain hispano-sénégalais quitte encore l'Olympique Lyonnais, direction la Bourgogne et le Dijon FCO, via un prêt avec option d'achat. Cette dernière, de l'ordre de 5 millions d'euros, sera valable jusqu'au 31 mai 2021 et automatique en cas de maintien du club bourguignon en Ligue 1. Le club rhodanien précise par ailleurs qu'un 1,5 millions d'euros d’incentives pourront s'ajouter à la transaction. Enfin, les Gones conservent un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.

"Je suis très heureux de m’engager avec le DFCO, dont le projet m’a beaucoup plu. C’est le club idéal pour ma progression, dans un championnat de haut niveau qui me permettra d’apprendre énormément. Le DFCO m’a accordé sa confiance, je veux accomplir de belles choses à Dijon. J’espère que nous ferons une très belle saison", a confié l'international espoir espagnol suite à sa signature aux abords du Stade Gaston-Gérard. L'ancien joueur du Celta Vigo est la deuxième recrue estivale du DFCO.