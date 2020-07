Officiel - L'OL prolonge son partenariat avec Adidas

Équipementier de l'Olympique Lyonnais depuis 2010, Adidas va poursuivre l'aventure avec les Gones pendant longtemps ! En effet, sur son site internet, l'OL a officialisé la prolongation du contrat avec la marque aux trois bandes jusqu'en 2025. "Cette démarche, naturelle, est le fruit des excellentes relations qui lient le club et l’équipementier depuis 2010. Cet accord permet ainsi aux hommes et aux femmes, aux marques et aux institutions de poursuivre un partenariat fortement créateur de valeur" est-il écrit. Pour rappel, l'OL a dévoilé ses deux maillots pour la saison prochaine ce matin.