Officiel - L'OL vend Kenny Tete à Fulham

Via un communiqué, l'Olympique Lyonnais a annoncé la vente de Kenny Tete à Fulham ! Le club britannique, tout juste remonté en Premier League et qui a recruté Alphonse Areola hier, a déboursé 3,2 millions d'euros pour acheter le latéral hollandais de 24 ans. L'OL a également négocié un intéressement sur un futur transfert égal à 10% de tout montant perçu au-delà de 10 M€. Tete, de son côté, a signé un bail de 4 ans du côté de Londres.

Have another! 🇳🇱



Kenny Tete: done!#TETERRIFIC