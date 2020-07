Officiel - L'OM a déniché son Directeur Général chargé du Football

Ce dimanche matin, l'Olympique de Marseille a annoncé l'arrivée de Pablo Longoria au poste de Directeur Général délégué chargé du Football.

Après avoir nommé Hugues Ouvrard au poste de "Head of business", l'Olympique de Marseille a trouvé son "Head of Football" ! Le club a annoncé ce dimanche matin le recrutement de Pablo Longoria en tant que Directeur Général délégué chargé du Football.

A 33 ans, le directeur sportif espagnol, "doté d’un très haut niveau d’exigence, après avoir notamment exercé à la Juventus et à Valence, clubs habitués à jouer le titre national et la Ligue des Champions, Pablo incarne la nouvelle génération de managers sportifs" a indiqué l'OM dans son communiqué officiel. "Sa fine connaissance du football européen et mondial, ainsi que son approche très innovante du métier, ont fait de lui le candidat idéal pour cette fonction" a également précisé le club.

Une prise de fonction en même temps qu'Hugues Ouvrard

Le communiqué a apporté quelques précisions sur la nature du poste occupé : "Pablo supervisera l’ensemble du secteur sportif, de l’équipe première au centre de formation. Il sera responsable des transferts et accélérera le développement de l’usage des données dans la prise de décision sportive". Il prendra ses fonctions le lundi 3 août, "le même jour qu’Hugues Ouvrard à l’Olympique de Marseille" selon Jacques-Henri Eyraud.

De son côté, le nouveau Directeur Général chargé du Football, s'est dit "fier d'avoir cette grande opportunité de pouvoir mettre (ses) compétences au service d’un des clubs les plus historiques en Europe et dans le football français".