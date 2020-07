Officiel - L'OM a trouvé son directeur général délégué !

L'Olympique de Marseille, en quête d'un "Head of Football" et d'un "Head of business" vient d'officialiser le recrutement d'Hugues Ouvrard, qui occupera le deuxième poste ! Ce poste, plus communément appelé directeur général délégué, sert à superviser "l’ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football" explique Jacques-Henri Eyraud sur le site officiel. "Manager très expérimenté, maîtrisant les relations internationales, la gestion et le développement de marques fortes, Hugues est doté d’une excellente vision stratégique. Il saura fédérer les équipes et les guider dans la réalisation de leur plans d’actions. Sa proximité historique avec l'univers du football sera certainement un grand atout". Ouvrard, qui est passé par l'OM il y a 20 ans pour développer OMTV, a aussi connu de grandes entreprises comme Microsoft, Canal+ ou encore SFR.

"L'arrivée d'Hugues en tant que directeur général délégué coïncide avec le démarrage de la deuxième phase de développement du club. Après avoir bâti des nouvelles fondations autour d’ambitions sportives élevées, d’infrastructures de premier plan et d’une formation redéployée, l'Olympique de Marseille doit désormais continuer de grandir en se reposant sur un modèle économique pérenne" indique, aussi, le communiqué de l'OM.