Officiel - L'OM confirme pour Villas-Boas !

Le revirement de situation est confirmé : André Villas-Boas (42 ans) va bel et bien rester à l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a confirmé l'information en ce lundi soir dans un court communiqué : "Après plusieurs échanges ces derniers jours avec Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, André Villas-Boas a effectivement confirmé vouloir poursuivre sa collaboration avec l'OM pour la saison prochaine", a ainsi écrit l'OM dans ledit communiqué. Auprès de nos confrères de RMC, l'entraîneur portugais a également confirmé la bonne nouvelle, expliquant qu'il restait à Marseille "afin de vivre l'aventure de la Ligue des Champions avec ses joueurs et de rester dans ce club avec ses supporters fantastiques".