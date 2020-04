Officiel - L'UEFA a fixé une date limite pour la fin des championnats et des coupes

Ce mercredi, l'UEFA a fait connaître sa deadline pour la fin des championnats et des coupes nationales à toutes les associations européennes. C'est la fédération néerlandaise de football, la KNVB, qui a fait cette annonce via un communiqué de presse sur son site officiel. L'instance hollandaise explique, ainsi, que l'UEFA souhaite que ses 55 pays membres aient bouclé toutes les compétitions nationales au plus tard le 3 août.

Pour l'Eredivisie, il reste seulement huit journées à disputer et selon les calculs de la fédération, il faudrait reprendre la saison au plus tard à la mi-juin pour avoir un match par semaine. La Ligue 1, qui compte encore dix matchs à jouer, aura tout intérêt à reprendre début juin pour éviter de jouer plusieurs matchs par semaine.